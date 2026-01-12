Golden Globe 2026: non sarà come vincere un Oscar, ma io non lo butterei nella spazzatura

La corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo, e io comincio ad avere già il fiatone. Mi sa che ho magnato e soprattutto bevuto un po' troppo durante queste feste natalizie ed è arrivato il momento di rimettersi in forma... Hey, un momento. Perché farlo? Non ero in forma nemmeno prima.
Ho comunque bisogno di un minimo - e preciso giusto un minimo - di sobrietà per poter seguire questa Award Season, che comunque non mi sembra si preannuncia parecchio agguerrita. Una battaglia dopo l'altra è destinato a portarsi a casa un premio dopo l'altro. Ai Golden Globe se n'è aggiudicati 4: miglior film commedia o musical, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista a Teyana Taylor. Il lavoro di Paul Thomas Anderson si conferma quindi sempre più il favorito numero 1 per l'Oscar di miglior film dell'anno.
Tra i rivali più minacciosi potrebbe esserci Hamnet di Chloé Zhao, che ha vinto 2 Golden Globe, come miglior film drammatico e miglior attrice protagonista a Jessie Buckley.
E potrebbe esserci anche il brasiliano L'agente segreto, premiato come miglior film in lingua non inglese e per il miglior attore protagonista in un film drama a Wagner Moura, interprete straordinario che in questa stagione dei premi si sta prendendo qualche bella soddisfazione.
Due tituli anche al fenomeno KPop Demon Hunters, come miglior film animato e miglior canzone originale ("Golden"), e all'horror I peccatori (Sinners) per il premio farsa Cinematic and Box Office Achievement e per la sua colonna sonora.
Come miglior attore in una commedia o musical ha vinto per Marty Supreme Timothée Chalamet, capace di superare star come Leonardo DiCaprio, George Clooney ed Ethan Hawke.
Mentre come miglior attrice in una commedia o musical la vittoria, non scontata, se l'è conquistata Rose Byrne, protagonista di If I Had Legs I'd Kick You, che in Italia non mi sembra abbia ancora una data d'uscita ufficiale, ma spero che qualcuno si decida a distribuirlo pure da noi.
Prevedibilissimi i premi nelle categorie televisive, dove hanno trionfato Adolescence, The Pitt e The Studio. La sorpresa maggiore è stato il meritato riconoscimento a Michelle Williams nella splendida miniserie Dying for Sex. Peccato che l'attrice non sia potuta essere presente a ritirare il premio, perché impegnata a recitare a teatro a New York e quindi è saltato uno dei momenti potenzialmente più emozionanti della serata. Io avevo già pronti i fazzoletti come durante il finale di Dawson's Creek.
Va beh, se non altro si può essere felici per la vittoria di Rhea Seehorn. Non però felici tutti quanti insieme allo stesso modo, che se no diventa una cosa inquietante come nella serie Pluribus.
Prima di vedere i premi ufficiali e il red carpet dell'evento, l'award di Pensieri Cannibali per il miglior discorso va a Macaulay Culkin, tra i presentatori dei premi della serata, che ha detto: “Grazie per avermi fatto tornare ai Golden Globe, sono passati 35 anni dall’ultima volta. So che per voi è strano vedermi fuori dalla stagione natalizia, ma vi giuro che esisto anche per tutto il resto dell’anno”.
I vincitori dei Golden Globe 2026
CINEMA
Miglior film drammatico
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Un semplice incidente
L’agente segreto
Sentimental Value
I peccatori
Miglior film musical o commedia
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice – Non c’è altra scelta
Nouvelle Vague
Una battaglia dopo l’altra
Miglior regista
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler, I peccatori
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Un semplice incidente
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior attore in un film drammatico
Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, I peccatori
Wagner Moura, L’agente segreto
Jeremy Allen White, Springsteen – Liberami dal nulla
Miglior attrice in un film drammatico
Jessie Buckley, Hamnet – Nel nome del figlio
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renate Reinsve, Sentimental Value
Julia Roberts, After the Hunt – Dopo la caccia
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Sorry, Baby
Miglior attore in un film musical o commedia
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-Hun, No Other Choice – Non c’è altra scelta
Jesse Plemons, Bugonia
Miglior attrice in un film musical o commedia
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked – Parte 2
Kate Hudson, Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Chase Infiniti, Una battaglia dopo l’altra
Amanda Seyfried, Il testamento di Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Migliore attore non protagonista
Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet – Nel nome del figlio
Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Migliore attrice non protagonista
Emily Blunt, The Smashing Machine
Elle Fanning, Sentimental Value
Ariana Grande, Wicked – Parte 2
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra
Miglior colonna sonora
Alexandre Desplat, Frankenstein
Ludwig Göransson, I peccatori
Johnny Greenwood, Una battaglia dopo l’altra
Kangding Ray, Sirāt
Max Richter, Hamnet – Nel nome del figlio
Hans Zimmer, F1 – Il film
Miglior canzone originale
Dream As One, Avatar – Fuoco e cenere
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied To You, I peccatori
No Place Like Home, Wicked – Parte 2
The Girl in the Bubble, Wicked – Parte 2
Train Dreams, Train Dreams
Miglior film straniero
Un semplice incidente
No Other Choice – Non c’è altra scelta
L’agente segreto
Sentimental Value
Sirāt
La voce di Hind Rajab
Miglior sceneggiatura
Una battaglia dopo l’altra
Marty Supreme
I peccatori
Un semplice incidente
Sentimental Value
Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior film d’animazione
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior film per incassi
Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible — The Final Reckoning
I peccatori
Weapons
Wicked – Parte 2
Zootropolis 2
TV
Miglior serie drammatica
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Scissione
Slow Horses
The White Lotus
Miglior serie commedia o musical
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Miglior miniserie o film televisivo
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
La fidanzata
Miglior attore in una serie drammatica
Sterling K Brown, Paradise
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Adam Scott, Scissione
Noah Wyle, The Pitt
Miglior attrice in una serie drammatica
Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Scissione
Helen Mirren, Mobland
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Miglior attore in una serie commedia o musical
Adam Brody, Nobody Wants This
Steve Martin, Only Murders in the Building
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Miglior attrice in una serie commedia o musical
Kristen Bell, Nobody Wants This
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Mercoledì
Jean Smart, Hacks
Miglior attore in una miniserie o un film televisivo
Jacob Elordi, La strada stretta verso il profondo Nord
Paul Giamatti, Black Mirror
Steven Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster – La storia di Ed Gein
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Rhys, The Beast In Me
Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo
Claire Danes, The Beast In Me
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle WIlliams, Dying for Sex
Robin Wright, La fidanzata
Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo
Owen Cooper, Adolescence
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
Tramell Tillman, Scissione
Ashley Walters, Adolescence
Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo
Carrie Coon, The White Lotus
Erin Doherty, Adolescence
Hannah Einbinder, Hacks
Catherine O’Hara, The Studio
Parker Posey, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Miglior podcast
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
Miglior performance di stand-up comedy
Bill Maher, Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein, The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart, Acting My Age
Kumail Nanjiani, Night Thoughts
Ricky Gervais, Mortality
Sarah Silverman, Postmortem
Il red carpet dei Golden Globe 2026
La più infiocchettata (ok, originale, ma perché?!?)
Bella Ramsey
Il più glam rock
Walton Goggins
Il più gasato
Mike White
Il più sballato
Snoop Dogg
Il più me ne sto spaparanzato come se fossi a casa mia
Orlando Bloom
Il più non c'ho proprio voglia di stare qua
Jeremy Allen White
Il più nerd ma in un modo cool
Patrick Schwarzenegger
Il più oops, mi sono dimenticato di farmi la barba
Tramell Tillman
Il più se non state attenti vi faccio fuori tutti!
Lee Byung-hun
Le coppie più shippabili
8. George Clooney + Amal Alamuddin
7. Kyra Sedgwick + Kevin Bacon
6. Ashton Kutcher + Mila Kunis
5. Matthew Rhys + Keri Russell
4. Macaulay Culkin + Brenda Song
3. Alison Brie + Dave Franco
2.
Blair Waldorf + Seth Cohen Leighton Meester + Adam Brody
1. Kirsten Dunst + Jesse Plemons
I più belli belli in modo assurdo
13. Benicio del Toro
11. Oscar Isaac
10. Jacob Elordi
9. Timothée Chalamet
8. Hudson Williams
7. Connor Storrie
6. Paul Mescal
4. Leonardo DiCaprio
3. Glen Powell
2. Michael B. Jordan
1. Joe Keery (biondo!)
Le più belle belle in modo assurdo
22. Jennifer Lopez
21. Ariana Grande
20. Selena Gomez
15. Teyana Taylor
14. Jennifer Garner
13. Zoë Kravitz
11. Jenna Ortega
10. Odessa A'zion
8. Zoey Deutch
7. Hailee Steinfeld (in dolce attesa)
6. Lisa
5. Chase Infiniti
4. Mia Goth
3. Ana de Armas
2. Emma Stone
1. Jennifer Lawrence
Nessun commento:
Posta un commento